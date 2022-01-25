Количество Татьян подсчитали в Подмосковье

Количество Татьян, зарегистрированных в Подмосковье, выросло на 22 с начала января. Однако самым «урожайным» на это имя годом оказался 1949-й.

Об этом в Татьянин день рассказали в Главном управлении записи актов гражданского состояния Московской области.

По информации ведомства, в 1949 году в Подмосковье зарегистрировали более 11 тысяч Татьян.

Татьянин день, или День студента, празднуют в России 25 января. Сегодня президент Владимир Путин пообщался со студентами вузов и ректором МГУ Виктором Садовничим по онлайн-связи.

Глава государства порекомендовал студентам не увлекаться медовухой в Татьянин день.