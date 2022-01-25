Путин рекомендовал студентам не увлекаться медовухой в Татьянин день

Президент России Владимир Путин пообщался со студентами российских вузов и ректором МГУ Виктором Садовничим по онлайн-связи. Последний напомнил, что Московский университет сегодня празднует Татьянин день. Российский лидер посоветовал учащимся не пить много медовухи.

Президент поздравил молодых людей с Татьяниным днем.

«Память о студенческом братстве, удивительной студенческой поре остается с нами на всю жизнь. Не случайно сегодняшние ученые, врачи, инженеры, специалисты самых разных профессий спустя годы дружат, встречаются со своими сокурсниками, с теплотой вспоминают мудрость, наставления своих университетских профессоров, преподавателей», — заметил Путин. Его процитировала газета «Известия».

По словам Садовничего, студенты ждут медовухи, которую он будет разливать.

«Все хорошо в меру только. Без медовухи не обойтись, но…» — отметил президент.

Ректор МГУ будет разливать медовуху 26 января, в этот же день пройдет праздничный гала-концерт участников Международного фестиваля студенческого творчества «Татьянин день»

Садовничий раскрыл секрет своего фирменного напитка. По его словам, для медовухи собрали 60 килограммов башкирского меда, также там будут травы. Напиток настаивается 40 дней.