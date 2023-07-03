Подмосковье 03 июля 2023, 17:53 Количество самозанятых в Подмосковье выросло почти на 16% с начала года

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С начала года количество самозанятых в Московской области выросло почти на 16%. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

«Сегодня в Московской области работает более 557 тысяч самозанятых — с начала года число предпринимателей в этом статусе увеличилось на 76 тысяч, что в процентном соотношении составляет 15,8%», — сообщила Зиновьева.

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По ее словам, суммарный доход самозанятых Московской области с момента введения специального налогового режима превысил 227 миллиардов рублей.

Для самозанятых действуют льготы и поддержка в Подмосковье. Зиновьева напомнила, что сейчас идет прием заявок на участие в конкурсе субсидий при выходе на маркетплейсы. Предприниматели и самозанятые могут получить финансирование до 500 тысяч рублей. Кроме того, они могут воспользоваться услугами и сервисами центра «Мой бизнес».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности. Он подчеркнул, что необходимо не только сохранить, но и увеличить меры, которые упрощают жизнь подмосковным предпринимателям, чтобы сохранить позиции региона в рейтинге.

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