Подмосковье 10 января 2024, 14:59 Количество рейсов в Санкт-Петербург из аэропорта Домодедово вырастет с 15 января Unsplash

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Самолеты начнут чаще летать в Санкт-Петербург из аэропорта Домодедово с 15 января. Частота регулярных рейсов увеличится.

Авиакомпания «Россия», входящая в состав группы «Аэрофлот», увеличит частоту полетов из аэропорта Домодедово в Санкт-Петербург. Самолеты начнут выполнять по три регулярных рейса в день.

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В культурную столицу России из Домодедово также можно улететь самолетами авиакомпаний S7 Airlines и «Уральские Авиалинии». В Санкт-Петербург отправляется по 49 рейсов в неделю.

Сейчас перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания, отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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