Число отказов от обслуживания газовых приборов в Подмосковье снизилось на 17%

Список абонентов на отключение от газа в Московской области сократился на 3704 квартиры. Такие данные приводит Госжилинспекция Подмосковья.

Положительную динамику показали 19 городских округов, чьи жители ранее не раз отказывали газовым службам в допуске к оборудованию. Под угрозой отключения голубого огонька и эти двери начинают открываться для специалистов, что ведет к повышению общей безопасности.

Наибольший процент тех, кто услышал доводы и провел техобслуживание внутриквартирного газового оборудования, приходится на жителей Балашихи. Из 58 претендентов на отключение газа допуск специалистам здесь обеспечили 52 квартиры. На втором месте Черноголовка — здесь 67 успешных ТО из 80. По этому же показателю в десятку передовиков вошли Звездный Городок (24 из 38 квартир), Истра (217 актов ТО из 443 очередников на отключение), Ступино (418 из 1220 квартир с недопуском), Шаховская (39 из 128), Люберцы (495 из 1749), Краснознаменск (33 из 141), Наро-Фоминск (401 из 1725) и Клин (69 из 324).

«Весь комплекс мер, предпринятых для обеспечения газовой безопасности в домах Подмосковья, начинает приносить результаты. Безусловно, процесс осознания ответственности за сохранность жизни, здоровья и имущества — своих и соседей — небыстрый и нелегкий. Но он идет. За это мы благодарим всех жителей, которые постепенно меняют мышление и позволяют провести ТО ВКГО», — подчеркнула руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Еще около 18 тысяч подмосковных абонентов остаются в группе риска. Это те граждане, которые дважды не пустили к себе сотрудников специальных организаций и не позволили им произвести техническое обслуживание газового оборудования. Специалисты повторно обходят такие квартиры, пытаются объяснить хозяевам требования безопасности и возможные последствия их отказа проводить ТО. Если и это не помогает, нарушителям начинают отключать подачу газа.