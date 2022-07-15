Жителям 6 округов Подмосковья приостановили подачу газа за игнорирование мер безопасности

В Подмосковье взяли под контроль приостановку подачи газа в квартиры, жители которых подвергают опасности жизни и здоровье своих соседей и себя. Жители или не подписывают договор об обслуживании газового оборудования, или просто не пускают к себе домой специалистов для проверки.

В Мытищах процедура отключения по адресу: ул. Мира, д. 19/11, произведена под контролем заместителя руководителя Госжилинспекции Эдуарда Сущенко. Здесь в одной из квартир выявили перемонтаж системы трубопроводов, а также отсутствие двери, которая должна разделять кухню и жилые помещения. Сотрудники специализированной организации выдали собственнику предписание об устранении нарушений и поставили заглушку до момента его исполнения.

«Нарушения при эксплуатации внутриквартирного газового оборудования ведут к печальным последствиям. Мы, как надзорный орган, будем следить за неукоснительным соблюдением законодательства в этом вопросе», — сказал Эдуард Сущенко.

В Серпухове ранее отключали от подачи газа сразу 11 квартир, в которые не допускали сотрудников газовых служб. После этого в восемь из них топливо все-таки вернули — специалисты смогли провести обслуживание оборудования.

Отключения происходили и в других городских округах Подмосковья. «Отключение от газа — это серьезная санкция. Но отнюдь не чрезмерная. Необходимо делать все возможное, чтобы жизнь в газифицированных домах была безопасной для всех», — считает руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.