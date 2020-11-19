Количество машин и бригад скорой помощи увеличили в Подмосковье для борьбы с коронавирусом

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что при огромном количестве вызовов скорой в системе происходят сбои. Но власти над этим работают, и поэтому на 70% увеличили количество машин и бригад. Он также поблагодарил студентов-медиков, которые помогают врачам бороться с коронавирусом.

«Когда вместо шести тысяч вызовов, их 12 тысяч или 11 500, то, конечно, есть сбои. Увеличили на 70%, количество машин и бригад скорой помощи. Неотложку ввели. Конечно, все работает в напряженном режиме», — рассказал он в эфире программы «Вести» на канале «Россия 1».

Также Воробьев сообщил, что за прошедшую неделю привлекли порядка 800 врачей и среднего медперсонала из других областей.

Сегодня Андрей Воробьев наградил врачей Щелковской городской больницы за борьбу с COVID-19.