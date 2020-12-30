Количество ипотечных кредитов в Подмосковье выросло на 40%

«Плюсы электронной регистрации в том, что она позволяет сэкономить и время, и деньги. Не нужно посещать сторонние организации, все оформляется в одном окошке, что в условиях пандемии сейчас очень важно. Плюс ко всему: я еще получил скидку 0,3%, купив свою будущую квартиру на портале „ДомКлик“. Что тоже очень приятно, я считаю», — делится клиент Сбербанка Игорь Гончаренко.

На портле «ДомКлик» можно узнать всю подробную информацию по новостройкам Подмосковья. Проверка аккредитованных застройщиков ведется как банком, так и дополнительно контролируется Главгосстройнадзором, что позволяет максимально обезопасить покупателей квартир в строящихся домах.

Мы предоставляем полный спектр услуг по покупке объектов недвижимости в цифровом формате на площадке «ДомКлик». Электронная регистрация не только быстрее и удобнее традиционной, но и выгоднее. В настоящий момент действует скидка в размере 0,3% к базовой процентной ставке по ипотеке Сергей Фролов управляющий Северным отделением Среднерусского банка ПАО «Сбербанк»

Ипотечные кредиты обслуживаются с использованием эскроу-счетов. Это значит, что приобретая квартиру в новостройке, дольщики могут спокойно ждать сдачи дома в эксплуатацию. Покупатель получит либо свою недвижимость, либо вложенные в покупку средства. Узнать подробнее об условиях ипотечного кредитования можно на официальном сайте Сбербанка.