Подмосковье 15 сентября 2023, 13:46 Количество ДТП в Подмосковье снизилось на 8% за год Unsplash

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Количество аварий на дорогах Подмосковья снизилось на 6% за год. С начала года было выявлено 2440 ДТП.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, количество погибших в ДТП также снизилось — на 1% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

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«Отмечу, что самыми частыми ДТП с погибшими за этот период стали столкновения и наезды на стоящие транспортные средства», — сказал глава ведомства Алексей Гержик.

В ведомстве добавили, что около половины происшествий с погибшими были связаны со столкновениями и наездом на стоящие автомобили. При этом почти на 80% снизилось количество ДТП с участием велосипедистов.

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