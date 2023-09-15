15 сентября 2023, 13:46
Количество ДТП в Подмосковье снизилось на 8% за год
Количество аварий на дорогах Подмосковья снизилось на 6% за год. С начала года было выявлено 2440 ДТП.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, количество погибших в ДТП также снизилось — на 1% по сравнению с таким же периодом прошлого года.
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«Отмечу, что самыми частыми ДТП с погибшими за этот период стали столкновения и наезды на стоящие транспортные средства», — сказал глава ведомства Алексей Гержик.
В ведомстве добавили, что около половины происшествий с погибшими были связаны со столкновениями и наездом на стоящие автомобили. При этом почти на 80% снизилось количество ДТП с участием велосипедистов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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