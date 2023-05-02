Важное 02 мая 2023, 17:11 Развязку на Дмитровском шоссе в Лобне откроют осенью — Андрей Воробьев Воробьев: развязку на Дмитровском шоссе в Лобне откроют в сентябре

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Развязку на Дмитровском шоссе в Лобне откроют на год раньше срока — уже в сентябре. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что это будет долгожданным «прорывом» для городского округа, поскольку появится пять удобных транспортных съездов. Это часть Северного обхода Лобни.

Развязка протянется на два километра, включая путепровод на 120 метров. Она обеспечит прямой выезд на Северный обход Лобни.

Водители сэкономят до 25 минут на Дмитровском направлении. Дорога займет около 15 минут вместо 40, а путь из Москвы — 10 вместо 20. Развязка выведет транзитный поток из города — грузовики поедут в объезд.

Наверное, самое важное, что мы сделали в последнее время, — реконструкция Лобненского шоссе и первый этап Северного обхода. Но самый большой прорыв будет в сентябре, когда мы сдадим развязку. Андрей Воробьев

Полностью Северный обход протянется на 6,6 километра. Для автомобилистов предусмотрят шесть полос движения, дорога сможет пропускать через себя 120 машин каждый день.

О Северном обходе Лобни

Строительство Северного обхода началось в ноябре 2020 года. Проект включает в себя три этапа. Первый из них запустили в декабре 2022-го, когда появился путепровод через МЦД-1.

Он разгрузил движение в городе — водителям больше не нужно часами стоять в пробках перед шлагбаумом на железнодорожном переезде.

Сейчас идет строительство не только развязки на Дмитровском шоссе, но и реконструкция участка этой трассы — его расширят до восьми полос. Этот этап — второй — завершится в конце 2023 года.

Заместитель директора по производству подрядной организации «Стройком» Виталий Лозов добавил, что частично уже начался и третий этап строительства. На Рогачевском шоссе возводят эстакаду, чтобы открыть здесь кольцевую развязку.

Также, встретившись с жителями, губернатор Московской области отметил, что, помимо дорог, такое же значимое внимание уделяют строительству социальной инфраструктуры.

Мы стараемся обеспечивать перемены. Если первый „удар“ в Лобне мы нанесли по пробкам, то второй — это социальная инфраструктура. Андрей Воробьев

Он уточнил, что в настоящее время в Лобне строят поликлинику, детский сад в микрорайоне Катюшки и долгожданную школу на 2,2 тысячи мест — одну из самых больших в Подмосковье.

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