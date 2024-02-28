Подмосковье 28 февраля 2024, 11:03 Количество благотворительных организаций в Подмосковье превысило 5 тысяч Министерство социального развития Подмосковья

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Свыше пяти тысячи благотворительных организаций и НКО работает в Подмосковье. Они ежедневно помогают жителям в разных жизненных ситуациях.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, для реализации проектов НКО получают гранты на уровне региона и страны.

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«У нас в регионе широкая сеть некоммерческих социальных организаций и благотворительных фондов, которые в ежедневном, а иногда и в круглосуточном режиме помогают нашим жителям. В фокусе внимания — пожилые и родители с детьми-инвалидами, а также семьи участников СВО», — сказала глава ведомства Людмила Болатаева.

Самыми известными организациями Подмосковья стали НКО по работе с детьми-инвалидами «Радость моя», «Колесница» для помощи инвалидам-колясочникам, «Феникс», «Акселератор знаний» и «Лига мечты».

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