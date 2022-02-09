Количество автомобильных краж в Подмосковье сократилось на 26%

Число краж снизилось в Подмосковье: квартирных — на 16,1%, транспортных — на 26,8%. Это показала январская статистика в сравнении с прошлым годом.

В январе зарегистрировали 5,7 тысячи преступлений. Об этом рассказал руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

При этом преступлений в общественных местах стало на 18% меньше, грабежей — на 9,8%.

Незаконный оборот наркотиков сократился на 8,8%, а число преступлений несовершеннолетних снизилось на 4,6%.

В январе при помощи видеокамер системы „Безопасный регион“ в Подмосковье было раскрыто 112 преступлений Роман Каратаев.

По его словам, за месяц в Подмосковье появилось 1947 новых камер. В результате общее количество в регионе превысило 84,3 тысячи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область увеличит число видеокамер до 100 тысяч к концу года.