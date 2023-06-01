Подмосковье 01 июня 2023, 10:16 Колесо обозрения высотой более 50 метров появилось в парке имени Толстого в Химках Фото: Артем Ульянов.

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Сотрудники гостехнадзора Министерства экологии и природопользования Подмосковья провели пробный пуск нового аттракциона в Химках. Колесо обозрения на 51,4 метра стало вторым по высоте в регионе и уже готово прокатить всех желающих.

«У нового аттракциона 24 кабины, рассчитанные на шесть человек каждая. Время одного круга занимает порядка 16 минут — достаточно для того, чтобы насладиться поездкой и панорамой города», — сообщил глава Минэкологии Тихон Фирсов.

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Инспекторы гостехнадзора проверили и одобрили работу колеса. Вместе с дирекцией парка и представителями администрации Химок произвели пробный запуск с частичной загрузкой кабин, а также проконтролировали генераторную установку.

Химкинское колесо — второе по высоте в Подмосковье, которое уступает лишь аттракциону из городского округа Красногорск высотой 55 метров.

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