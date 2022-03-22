Еще 600 ковидных коек Подмосковья вернули к плановой помощи

Инфекционные койки, развернутые в Подмосковье на пике пандемии, продолжают возвращать к привычному режиму работы. Их перепрофилировали еще в восьми больницах.

Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, к оказанию плановой помощи вернули еще свыше 600 койко-мест.

Видим, что ситуация с ковидом в регионе уже стабилизировалась. Об этом говорит снижение и ежедневно выявляемых случаев заболевания, и количества госпитализаций Светлана Стригункова.

Если в первую неделю февраля госпитализировали свыше 5,6 тысячи пациентов с ковидом, то за прошлую неделю — около 700 человек.

«Поэтому мы постепенно возвращаем к прежней работе наши временные инфекционные центры», — сказала Стригункова.

Койки перепрофилировали в больницах Люберец, Пушкина, Красногорска и не только. Предварительно провели полную дезинфекцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что во время роста заболеваемости поликлиники работали без выходных, но сейчас такой необходимости нет.