Подмосковье 01 декабря 2022, 12:55 Книги о Подмосковье вошли в топ-лист международной литературной ярмарки

Читать 360tv в

Международная литературная ярмарка Non/fictio№ 24 открылась в Москве в Гостином Дворе. В список новинок вошли издания о культуре и промыслах Подмосковья.

Реклама

На ярмарке представят книги «Нарисованный Зарайск» Алены Дергилевой и Николая Бесчастнова, «Русская лаковая миниатюра. Краткая энциклопедия» о развитии лаковой миниатюры, «Юсуповский фарфор. Изделия „фарфорового заведения“ в Архангельском» и другие.

Ежегодно в ярмарке принимают участие выдающиеся российские и зарубежные писатели и поэты, а также переводчики, ученые и популяризаторы. В одном месте собрали свыше 300 издательств и книготорговых компаний. Мероприятие посетят свыше 40 тысяч человек.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».