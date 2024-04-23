23 апреля 2024, 14:11
Садоводы из Химок побывали на экскурсии в питомнике растений
Муниципальный депутат городского округа Химки Глеб Демченко организовал экскурсию в «Питомник Вашутино» для участников клуба «Любимый сад». Поездка помогла узнать, как правильно ухаживать за растениями и создавать цветочные композиции.
Экскурсионная группа увидела, как работает питомник в Химках, и проследила, какие современные технологии применяются в аграрной отрасли. Вместе с тем гости познакомились с историей «Питомника Вашутино».
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«Вместе с председателем клуба „Любимый сад“ Татьяной Сергеевной мы прорабатывали разные идеи. В итоге составили план экскурсионной программы, где сделали упор на то, чтобы участники клуба, в первую очередь, познакомились с производственными процессами. Таким образом, наши химчане не только знакомятся с предприятиями округа, но также и проводят время с пользой», — отметил Глеб Демченко.
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