Подмосковье 01 апреля 2023, 16:09 Клуб «Химик» из Воскресенска вышел в полуфинал Всероссийской хоккейной лиги

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Хоккеисты из воскресенского клуба «Химик» впервые в истории сыграют в полуфинале ВХЛ. На домашнем льду они встретятся с соперниками из Новокузнецка 2 апреля.

В Минспорте Подмосковья уже назвали предстоящий матч событием года. «Химик» впервые в своей истории вышел в полуфинал серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги. Матч с командой «Металлург» состоится 2 апреля, в 13:00.

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В текущем сезоне хоккейный клуб «Химик» успешно провел 29 встреч из 50. По итогам регулярного чемпионата хоккеисты Подмосковья попали в стадию плей-офф, в которой одержали победы над ХК «Тамбов» и «Зауралье». Сейчас им предстоит серия матчей с командой из Новокузнецка.

Билеты распроданы, но наблюдать за игрой можно и онлайн. Ссылки на трансляции: сайт телеканала «360», а также Telegram-канал «360».

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