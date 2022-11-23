Подмосковье 23 ноября 2022, 17:08 Клуб «Активное долголетие» в Видном получит новые помещения для занятий и арт-терапии

Читать 360tv в

Центр социального обслуживания и реабилитации «Домодедовский» в Видном получил два помещения для занятий клуба «Активное долголетие». Там будут проводить кружки, занятия по арт-терапии, рукоделию и рисованию.

Глава Минимущества Наталья Адигамова рассказала, что в Видном уже более двух тысяч участников клуба. Для активностей необходимо больше места, поэтому центру передали два помещения из областной собственности.

Реклама

Участники клуба посещают экскурсии, плавание, дыхательную гимнастику, изучают иностранные языки и финансовую грамотность, поют и танцуют.

Реклама

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».