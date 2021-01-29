Клуб «Активное долголетие» в Подмосковье попросит показывать справки о вакцинации или антителах

Участникам клуба «Активное долголетие» в Подмосковье, где занятия проходят в помещениях, нужно иметь при себе справку о вакцинации или наличии антител. Об этом заявила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«В тех городских округах, где эпидемиологическая ситуация с COVID-19 не вызывает опасения, для проведения занятий при согласовании с Роспотребнадзором у нас отрываются клубы „Активного долголетия“. Полный перечень таких округов, где такие клубы будут открыты можно на сайте нашего министерства либо на портале „Активное долголетие“», — заявила Фаевская.

В частности, речь идет о Балашихе, Домодедове, Звездном городке, Ивантеевке, Красногорске, Пушкине.

В клубе участвуют жители, которые прошли вакцинацию либо имеют антитела. Уважаемые наши жители, мы сделали это в целях безопасности, чтобы наш клуб «Активное долголетие» не стал рассадником этого заболевания. Данные справки нужны для занятий в помещении Ирина Фаевская.

Министр напомнила, что решением губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с января программа «Активное долголетие» заработала во всех городах Подмосковья. Речь, в первую очередь, о занятиях на свежем воздухе. Но даже на улице участникам нужно быть в масках, перчатках и соблюдать социальную дистанцию.