В Московской области ослабили введенные для борьбы с распространением коронавируса ограничения. С 22 января в некоторых муниципалитетах возобновят занятия по проекту «Активное долголетие».

Постановление о смягчении антикоронавирусных мер подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Об этом сообщила пресс-служба главы региона. Причиной послаблений стало снижение количества выявляемых случаев COVID-19.

С 22 января, отмечено в документе, министерство социального развития Московской области сможет снова проводить занятия по проекту «Активное долголетие». Их возобновят в муниципалитетах, где ситуация с коронавирусом не вызывает опасений.

Зарегистрироваться в проекте «Активное долголетие» можно не выходя из дома. Для этого достаточно подать заявление на сайте государственных услуг.

Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская ранее обратила внимание, что некоторые занятия по проекту проводились онлайн. Остальные мероприятия приостановили на фоне пандемии коронавируса.

В Подмосковье, по последним данным, выявили 181 991 случай COVID-19. Выздоровели 141 779 заболевших, скончались 3411. Последние три дня в регионе фиксируют снижение числа пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Прививку от коронавируса в Московской области сделали уже 40 тысяч человек.