Ключи подмосковным дольщикам начнут выдавать с 15 июня

В Подмосковье 15 июня возобновят выдачу ключей обманутым дольщикам. Свои квартиры в первый летний месяц смогут получить более тысячи человек.

В Московской области за первый квартал 2020 года восстановлены права 6752 дольщиков. Это больше 40% от плана.

13 апреля выдачу ключей приостановили из-за распространения новой коронавирусной инфекции. С 15 июня дольщикам снова будут выдавать ключи.

Всего в этом году в регионе планируют вручить дольщикам порядка 15,5 тысячи ключей. Отклонений от графика не будет.

Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова рассказала, что в регионе удалось завершить строительство объектов, где большое количество дольщиков ждали квартиры. Это жилые комплексы в Котельниках в микрорайоне Белая дача, корпуса 9 и 10.1 ЖК «Спасский мост» в Красногорске, ЖК «Планерный» в Химках и другие.