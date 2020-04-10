Права свыше 6 тысяч дольщиков восстановили в Подмосковье с начала года

В Московской области за первый квартал 2020 года восстановлены права 6752 дольщиков. С начала года в Подмосковье были введены в эксплуатацию 39 проблемных домов общей площадью 610 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

«Всего в 2020 году в Московской области планируется восстановить права 15500 „обманутых“ дольщиков. С начала года обеспечены права на жилье уже 6752 граждан в 39 домах. Удалось завершить строительство объектов, где большое количество дольщиков ожидали квартиры. Это жилые комплексы в Котельниках в мкр „Белая дача“, корпуса 9 и 10.1 ЖК „Спасский мост“ в Красногорске, ЖК „Планерный“ в Химках и другие», − отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

В Красногорске восстановлены права около 1200 граждан, которые приобрели квартиры в ЖК «Спасский мост» и ЖК «Пятницкие кварталы». В Ленинском городском округе ввели в эскплуатацию корпуса в ЖК «Зеленые аллеи», «Южная Долина» и «Березовая роща», обеспечив права более тысячи «обманутых» дольщиков. В Балашихе порядка 200 жителей дождались своих квартир в ЖК «Новоград Павлино», там достроен 14-й корпус.

В Истре введены в эксплуатацию ЖК «Павлово-3» в с/пос Павло-Слободское (93 дольщика) и ЖК «Малая Истра» в деревне Высоково (90 дольщиков). Также введены в эскплуатацию долгострои в Лобне, Котельниках, Домодедове, Клину, Королеве, Мытищах, Наро-Фоминске и Электрогорске.