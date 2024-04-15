Подмосковье 15 апреля 2024, 15:25 Ключи от новых квартир вручили жителям Истры по льготным программам Пресс-служба администрации г. о. Истра

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Ключи от нового жилья вручили сразу двум семьям в Истре. Так, Дарья Чернова получила квартиру по программе обеспечения жильем сирот, а семья Васильевых — по программе переселения из аварийного фонда.

Сирота Дарья Чернышова сейчас учится в Государственном академическом университете гуманитарных наук по специальности «Экономическая логистика». Девушке исполнилось 18 лет, и регион обеспечил ее жильем. Ключи от квартиры ей вручила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

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«В этом году мы продолжаем реализацию программы по обеспечению жильем детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. До конца года в рамках этой программы в собственные квартиры въедут в общей сложности 14 сирот», — отметила Витушева.

Пресс-служба администрации г. о. Истра

Также ключи от новой квартиры получила семья Васильевых. Они переезжают в более комфортное жилье в рамках программы переселения из аварийного фонда. Напомним, в 2024 году в муниципалитете завершили расселение двух аварийных домов в поселке Первомайский и в поселке станции Манихино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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