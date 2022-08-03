Ключи от новых квартир получат 30 переселенцев из аварийного жилья в Звенигороде до конца года

В Звенигороде из аварийного жилья в новостройку переедут 16 семей до конца года. Дом № 20 в микрорайоне Восточный уже поставили на кадастровый учет, сообщила пресс-служба регионального Минстроя.

«До конца года сюда переедут 30 жителей аварийного дома № 35 в поселке Санаторий Поречье. Общая площадь расселяемого непригодного для проживания фонда составит более 770 квадратных метров», — сообщили в ведомстве.

Ключи от новых квартир жители получат до конца года.

Расселение аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Средства на эти цели выделяют в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда».

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