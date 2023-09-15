15 сентября 2023, 12:28
«Представлю свою команду». Андрей Воробьев рассказал о новом составе правительства Подмосковья
Губернатор Воробьев рассказал о новом составе правительства Подмосковья
Новую структуру областного правительства согласовали в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что это его большая команда, и поблагодарил каждого за участие в развитии региона. Состав озвучили на заседании Мособлдумы.
«Я рад присутствовать в нашей Мособлдуме. Всегда, с первого дня сотрудничества, мы могли рассчитывать на поддержку, понимание и, самое главное, участие депутатов в полноценной жизни региона. <...> На основании решений, порядка, закона, предусмотренного в Московской области, я здесь сегодня для того, чтобы представить свою команду», — сказал Андрей Воробьев.
Габдрахманова Ильдара Нурулловича назначили первым вице-губернатором Подмосковья и председателем регионального правительства.
Чупраков Александр Анатольевич — вице-губернатор Московской области, руководитель администрации губернатора региона.
Вице-губернаторы Подмосковья:
Каклюгина Ирина Александровна;
Каратаев Роман Александрович;
Тресков Игорь Борисович;
Хромушин Евгений Акимович.
Первые заместители председателя правительства Подмосковья:
Стригункова Светлана Анатольевна;
Фомин Максим Александрович.
Заместители председателя правительства Подмосковья:
Духин Вячеслав Вячеславович;
Нагорная Мария Николаевна;
Филимонов Георгий Юрьевич;
Масленкина Наталия Александровна;
Гержик Алексей Дмитриевич — зампред правительства и министр транспорта, дорожной инфраструктуры Подмосковья;
Зиновьева Екатерина Анатольевна — зампред правительства и министр инвестиций, промышленности, науки Подмосковья.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Андрей Воробьев
Мособлдума
Реклама
Реклама