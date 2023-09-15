Важное 15 сентября 2023, 12:28 «Представлю свою команду». Андрей Воробьев рассказал о новом составе правительства Подмосковья Губернатор Воробьев рассказал о новом составе правительства Подмосковья

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Новую структуру областного правительства согласовали в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что это его большая команда, и поблагодарил каждого за участие в развитии региона. Состав озвучили на заседании Мособлдумы.

«Я рад присутствовать в нашей Мособлдуме. Всегда, с первого дня сотрудничества, мы могли рассчитывать на поддержку, понимание и, самое главное, участие депутатов в полноценной жизни региона. <...> На основании решений, порядка, закона, предусмотренного в Московской области, я здесь сегодня для того, чтобы представить свою команду», — сказал Андрей Воробьев.

Габдрахманова Ильдара Нурулловича назначили первым вице-губернатором Подмосковья и председателем регионального правительства.

Чупраков Александр Анатольевич — вице-губернатор Московской области, руководитель администрации губернатора региона.

Вице-губернаторы Подмосковья:

Каклюгина Ирина Александровна;

Каратаев Роман Александрович;

Тресков Игорь Борисович;

Хромушин Евгений Акимович.

Первые заместители председателя правительства Подмосковья:

Стригункова Светлана Анатольевна;

Фомин Максим Александрович.

Заместители председателя правительства Подмосковья:

Духин Вячеслав Вячеславович;

Нагорная Мария Николаевна;

Филимонов Георгий Юрьевич;

Масленкина Наталия Александровна;

Гержик Алексей Дмитриевич — зампред правительства и министр транспорта, дорожной инфраструктуры Подмосковья;

Зиновьева Екатерина Анатольевна — зампред правительства и министр инвестиций, промышленности, науки Подмосковья.

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