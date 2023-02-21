Эксклюзив 21 февраля 2023, 21:57 Ключевая история. Власти Подмосковья поддержали идею доступа малого бизнеса к гособоронзаказу Зампред правительства Подмосковья Зиновьева: малый бизнес обеспечивает 22% доходов региона РИА «Новости»

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Деятельность малых и средних предприятий (МСП) приносят 22% доходов Подмосковья, рассказала «360» зампред правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева. Она уточнила, что бизнес в регионе развивается хорошими темпами, и теперь задача властей — обеспечить доступ предпринимателей к гособоронзаказу.

Екатерина Зиновьева напомнила, что о доступе компаний малого бизнеса в своем послании Федеральному собранию 21 февраля рассказал президент Владимир Путин.

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«У нас в Подмосковье малый бизнес — это 30% нашей экономики и 22% наших доходов. Мы — один из немногих регионов страны, который вырос по количеству МСП за прошлый год. У нас было 411 тысяч компаний малого бизнеса, сейчас уже 414 тысяч. Мы росли темпом практически 6%», — уточнила зампред областного правительства.

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По словам Зиновьевой, задача региональных властей заключается в том, чтобы обеспечить легкую работу малому бизнесу. В Московской области будут увеличивать доступ компаниям МСП к госзаказам.

В прошлом году в Подмосковье создали 90 тысяч новых рабочих мест. Екатерина Зиновьева добавила, что власти поддерживают идею президента Владимира Путина о подготовке миллиона специалистов для промышленности в течение ближайших пяти лет.