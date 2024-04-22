Подмосковье 22 апреля 2024, 17:04 Клинический центр Рошаля в Красногорске обеспечили автономным электричеством Медцентр Рошаля в Подмосковье получил генераторные установки

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Детский клинический центр имени Леонида Рошаля обеспечат стационарными дизель-генераторными установками. Оборудование уже начало поступать на строительную площадку, о чем сообщили в Минстрое Московской области.

Подрядчик подготовил фундамент и проложил кабельные линии. Рабочие приступают к установке энергетического оборудования.

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Генераторы позволят повысить энергетическую эффективность и надежность государственного учреждения здравоохранения. Медицинский центр сможет продолжать работу даже в случае перебоев с электричеством.

Сейчас на объекте ведутся благоустройство прилегающей территории и отделочные работы, устройство внутренних инженерных сетей.

В комплексе будут работать 17 стационарных отделений, 13 операционных и клинический диагностический центр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что строительство детского клинического центра имени Рошаля в Красногорске завершено на 90%.

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