Подмосковье 09 апреля 2024, 19:53 Новый цифровой рентген-аппарат заработал в больнице Химок Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Рентген-аппарат установили в поликлинике № 6 на улице Пожарского в городском округе Химки. Новая техника позволяет проводить более 20 исследований.

Новый рентген-аппарат способен показывать изображения в высоком качестве. Вместе с тем он обладает низкой лучевой нагрузкой. Сейчас аппарат работает в тестовом режиме.

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«Новый цифровой аппарат был закуплен в рамках нацпроекта „Здравоохранение“. Его установили взамен аналогового, уже устаревшего аппарата, который не отвечал современным требованиям. Снимки с нового аппарата могут храниться в цифровом формате, что очень удобно для врачей», — отметил главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов.

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