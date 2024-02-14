14 февраля 2024, 14:01
Классный час о преимуществах программы «Профессионалитет» прошел в техникуме в Ступине
Классный час о проекте «Профессионалитет» прошел в Ступинском техникуме имени Туманова для первокурсников. Им рассказали о возможности пройти обучение в короткие сроки и получить рабочее место на подмосковных предприятиях.
Как рассказали в Минобразования Подмосковья, проект направлен на целевую подготовку специалистов. В ней активно участвуют предприятия региона, которые помогают в составлении учебной программы и предоставляют выпускникам рабочие места. Среди них — «Ступинское машиностроительное производственное предприятие», компания Hubert, а также Ступинский химический завод. Значительная часть обучения в рамках программы проходит в мастерских.
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