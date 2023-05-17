Подмосковье 17 мая 2023, 15:03 Класс пожарной опасности повысился в лесах Подмосковья

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Комитет лесного хозяйства Подмосковья предупредил, что в лесах региона повысился класс пожарной опасности. Это произошло из-за теплой погоды и длительного отсутствия осадков.

«Сейчас в регионе действует четвертый класс пожарной опасности, а в некоторых округах — третий. Проводится постоянный космический мониторинг термоточек и круглосуточный видеомониторинг лесов, а также наземное и авиапатрулирование», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Еще один лесной пожар потушили в Подмосковье 16 мая. Его удалось быстро обнаружить и ликвидировать, поэтому от огня пострадало только 0,02 гектара.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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