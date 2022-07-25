Китайскую сельхозтехнику впервые показали на выставке в Домодедове

Российский дебют китайской сельскохозяйственной техники состоялся на выставке «Агрополигон» в Домодедове. Тракторы и комбайны из Поднебесной приковали внимание специалистов.

На выставке современной сельскохозяйственной техники традиционно была широко представлена знаменитая линейка Минского тракторного завода, а также «Ростсельмаша» и немногочисленных европейцев. Неожиданностью для многих аграриев стали трактора, комбайны и машины из Китая — их впервые презентуют в Подмосковье.

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«Сегодня на „Агрополигоне“ много китайской сельхозтехники, прежде ее здесь никогда не было. Тема с техникой очень острая для аграриев, поэтому мы ищем возможности у других стран-производителей. Работа идет», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов. Он также отметил, что у Подмосковья есть и свои наработки на этот счет и в ближайшее время их покажут работникам отрасли.

«Агрополигон» — это международный агрохимический форум, важной частью которого стала научно-практическая конференция с участием ученых, аграриев и сельхозпроизводителей страны. Все вместе они работают над обеспечением продовольственной безопасности России.