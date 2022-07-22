Конференция «Агрополигон-2022» прошла в Домодедове

В городском округе Домодедово прошла научно-практическая конференция «Агрополигон-2022». Здесь не только состоялась деловая программа, но и открылась выставка современной сельскохозяйственной техники.

«Наша глобальная цель — обеспечение продовольственной безопасности нашей страны. По итогам „Агрополигона“ всегда появляются конструктивные и рациональные предложения, которые помогают вывести на новый уровень сельское хозяйство региона. Подмосковье уже сегодня — лидер по многим направлениям, например, производству овощей открытого грунта — первое место в ЦФО и шестое место в России», — отметил зампредседателя правительства Московской области Георгий Филимонов, приветствуя участников мероприятия.

«Агрополигон» объединил представителей региональных и муниципальных органов власти, научно-исследовательских организаций и вузов, производителей сельхозтехники, оборудования, специалистов сельхозпредприятий, организаций АПК и крестьянских фермерских хозяйств.

Организаторами «Агрополигона» являются ФГБНУ «ВНИИ агрохимии имени Д. Н. Прянишникова», Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области и ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства».

«В части импортозамещения сельское хозяйство уверенно сохраняет первенство. Такие площадки, как „Агрополигон“, помогают поддержать эту тенденцию, увидеть зоны роста, наладить взаимодействие между наукой и бизнесом», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

«Агрополигон» стал интересным не только аграриям, на площадке все желающие могли попробовать изделия подмосковных производителей, посетить выставку и побывать на фуд-корте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 120 проектах импортозамещения в регионе.