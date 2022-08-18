Кикбоксер из Истры поедет на финал летней Спартакиады учащихся России

Михаил Харюк в пятнадцать лет стал трехкратным чемпионом России по кикбоксингу. А в конце августа спортсмен поедет на финал одиннадцатой летней спартакиады учащихся России. Туда попадают лучшие.

Михаил в спорте с 5 лет. У него на счету 140 побед и всего четыре поражения. Сам он считает, что его пробивной характер и настрой ведут его к победе.

«В день по две тренировки. В неделю 8 раз. Первый раз я выиграл чемпионат России в 11 лет, теперь двигаюсь к чемпионату мира. Никаких особо чувств нет, есть только желание выиграть», — рассказывает Михаил Харюк.

На спартакиаду выбирают лучших спортсменов со всей России. Уровень очень серьезный, как на чемпионатах мира и Олимпиадах. Также результаты Спартакиады учитывают для присвоения званий и разрядов.

Таких результатов по кикбоксингу, как Михаил Харюк, никто из городского округа Истра не добивался. Его тренер считает, что только труд парня помог ему добиться этого.

«Мы отобрались на Спартакиаду, выиграв первенство России. Тем самым мы на нее попали. На турнир не просто попасть, идет тяжелейший отбор, поэтому это очень ценно. Если он будет тренироваться, усиленно работать, то у него все получится», — считает тренер Денис Лукашов.

И это только начало. Кикбоксер четко решил, что хочет связать свою жизнь со спортом. Впереди большие планы и мечты: стать чемпионом мира, помогать маме и построить большой дом.

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