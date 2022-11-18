Подмосковье 18 ноября 2022, 16:27 Казаки-кадеты из Подмосковья передадут гуманитарную помощь в зону СВО

Читать 360tv в

Очередную партию гуманитарной помощи бойцы в зоне СВО получат из рук казаков-кадетов. Для того, чтобы собрать ценный груз, они отправились на оптовый рынок столицы вместо со списком всего необходимого на фронте.

Реклама

Самые важные предметы из списка — термобелье и теплая одежда, спортивные костюмы для раненых, балаклавы, перчатки и носки. Их берут большими партиями, оптом.

Теплые штаны направят в госпитали, рассказали кадеты. В планах купить 150-200 пар и отправить по 50 штук в разные медпункты. Вещи казаки отведут на Донбасс лично и раздадут тем, кто действительно в них нуждается. Среди пунктов назначения также Дуганск, Первомайск, Стаханов и другие города.

«Друг детства мой попал в госпиталь в Луганске с ранением в шею. И когда мне описал картинку, чего там не хватает — я принял решение работать по Луганску», — рассказал командир отряда Юрий Пермяков.

Формировать наборы кадетам помогают родители — они организовали свой штаб на территории храма. Сейчас там кипит работа — вещи сортируют и помечают коробки.

«Мы распределяем гумпомощь по трем госпиталям. Это в Луганске, Стаханове и Первомайске. Мы закупили продукты и делим их на три группы, чтобы ничего не перепутать», — объяснила мама кадета Анна Ушакова.

Каждая вещь, которую отправят на фронт, точно пригодится. Кроме привычных в быту предметов, бойцы просят присылать больше детских писем. Так, волонтеры уже отправили около 200 посланий солдатам.

Через неделю кадеты отправятся в путь — для многих из них это будет самая важная миссия.

Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.