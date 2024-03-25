Подмосковье 25 марта 2024, 16:27 Казаки из Лобни отправили гумпомощь бойцам СВО Администрация г.о. Лобня

Читать 360tv в

В Лобне местные казаки собрали и отправили посылки для бойцов 299 воздушно-десантного полка, которые находятся в зоне специальной военной операции. В акции по сбору помощи принял участие Михаил Протченко из администрации городского округа.

«Мы отправили военным окопные свечи, несколько коробок с предметами личной гигиены, белье, медикаменты, одежду. Сбор помощи бойцам проводим на регулярной основе», — Михаил Протченко.

Реклама

Кроме того, в штабе казачьего общества волонтеры и казаки также занимаются изготовлением маскировочных сетей и свечей для окопов.

Напомним, Лобненское городское казачье общество работает по адресу: улица Деповская, 8.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил подмосковных школьников за участие в акции «Неделя добрых дел».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».