Карусели с дизайном от Симачева появятся в парках Подмосковья

В четырех парках Московской области уже в июне появятся уникальные карусели с дизайном от Дениса Симачева. Об этом сообщили на сайте Министерства благоустройства Подмосковья.

Карусели оснащены профессиональной аудиосистемой и эффектной иллюминацией. Дизайнер Денис Симачев придал им неповторимый облик. Внимание людей в парках непременно привлекут фигурки разноцветных лошадок и волшебных животных, скачущих по кругу под приятную музыку. В сказочных повозках смогут одновременно кататься до 44 человек.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что глава Подмосковья Андрей Воробьев уделяет большое внимание развитию парковых территорий.

«Важно не только благоустроить парк, но и насытить сервисами, чтоб жителям было интересно и хотелось возвращаться вновь и вновь», — сказал Хайкин.

Открытие первой карусели «Сказка» 1 июня уже состоялось в Центральном городском парке Богородского округа. Еще три карусели, выполненные по дизайну Симачева, появятся в Воскресенске (парк «Кривякино»), Сергиевом Посаде (городской парк «Скитские пруды») и Коломне (сквер имени Зайцева).

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