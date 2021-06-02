Активный отдых в парках Подмосковья. Топ мест для любителей скейта, велосипеда и самоката

Учитывая интенсивность автомобильного движения и постоянные пробки, передвижение на альтернативных и экологичных видах транспорта получают все большую популярность. Они мобильны, невелики по размеру и весу. На велосипеде и самокате можно попасть почти куда угодно, а скейтборд получил распространение в качестве экстремального вида спорта. Вспоминаем о самых интересных веломаршрутах и тропах Подмосковья.

Разумеется, планируя велопробег, нужно продумать маршрут, трезво оценить свои силы и уточнить прогноз погоды. Неплохо было бы попытаться совместить приятное с полезным.

Например, посетить парк «Лосиный остров». Однако свой визит нужно согласовать с его администрацией, так как популярный велосипедный маршрут проходит по территории особо охраняемой зоны. Зато вы сможете покататься вдоль реки Лось, и увидеть животных, которых разводят на биостанции. Кроме привыкших к людям и доброжелательных лосей, около озер и ручьев можно столкнуться и с другими представителями подмосковной фауны.

В Чулково действует велосипедный клуб Velogearance. Он был организован в 2005 году. За это время прошло около сотни соревнований для любителей и новичков. Трассы поддерживаются в порядке, систематически обновляются. Обычно заезд начинается на Песчаной поляне.

Недалеко от усадьбы Архангельское под Красногорском есть Лохин остров. Маршрут пролегает вдоль старицы Москва-реки, затем по малому кругу по лесу, или по большому — по берегу реки. На остров можно попасть по мостику, и доехать до озера «Глухая яма». Считается, что ему больше 10 тысяч лет.

За наукоградом Протвино начинается дорога до «Калужской Ниагары». Надо будет проехать по мостику через речку Протву, проехать вдоль ее русла до старинной мельницы в Юрятино. Спускаться к четырехметровому Кислинскому водопаду, его еще называют «Калужской Ниагарой», новичкам лучше с велосипедом в руках.

В Подмосковье есть также специально оборудованные для занятий экстремальными видами спорта скейт-парки. Они оборудованы рампами, ступеньками и перилами.

Например, бетонный скейт-парк в Балашихе. Он расположен в парке Пехорка и считается одним из самых интересных локаций из-за ярких цветовых акцентов и насыщенных конфигураций. С 2017 года он стал очень популярен у скейтеров и соответствует международным стандартам планирования общественных проектов.

Скейт-парк в Ивантеевке расположен на территории городского парка и по размеру довольно скромен. Он рассчитан, скорее, на начинающих спортсменов, но и им есть где развернуться. Скейт-парк стал первым в городе объектом, построенным для подростков в рамках целевой губернаторской программы «Спорт Подмосковья».

В Клину скейт-парк оснащен небольшим, но полноценным, трамп-треком. Есть стрит-секция. Он удобно расположен — в Бородинском парке.

Самокаты также являются довольно востребованным видом транспорта у жителей Московской области. Власти региона идут навстречу потребностям населения: прокаты самокатов уже появились в Красногорске, Мытищах, Долгопрудном, Королеве, Балашихе, Реутове, и в Люберцах.

В трех городах Подмосковья оборудовано более 100 парковок в специализированных зонах около МЦД, станций метро и на территории парков. Этот низкоскоростной вид транспорта как нельзя лучше подходит для прогулок на природе и неспешного передвижения по городу.