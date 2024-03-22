Подмосковье 22 марта 2024, 14:16 Карусель в парке «Скитские пруды» стала самой посещаемой в Подмосковье за неделю Министерство благоустройства Московской области

Читать 360tv в

Самую популярную дизайнерскую карусель за минувую неделю назвали в Министерстве благоустройства Подмосковья. Больше всего гостей воспользовались аттракционом в парке «Скитские Пруды» в Сергиевом Посаде.

Как рассказали в ведомстве, с 11 по 17 марта на карусели в Сергиевом Посаде прокатились более 3,5 тысячи человек.

Реклама

Всего в Подмосковье восемь таких аттракционов. Они работают в разных округах области. Все карусели бесплатны для катания и могут одновременно вместить до 44 человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».