Подмосковье 17 апреля 2024, 14:48 Карусель в Одинцове вошла в топ-3 на прошлой неделе Медиасток.рф

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Дизайнерскую карусель в Одинцове посетили более 2900 человек на прошлой неделе. Она стала третьей по популярности у жителей и гостей Подмосковья.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Московской области, карусель находится на Центральной площади города и является одной из местных достопримечательностей. Неповторимый дизайн любимого детского аттракциона разработал художник Денис Симачев.

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Карусель работает ежедневно, а покататься на ней можно бесплатно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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