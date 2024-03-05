Подмосковье

05 марта 2024, 23:45

Карусель в Ногинске вошла в топ-3 по посещаемости на прошлой неделе

Читать 360tv в

Карусель в Центральном городском парке Ногинска вошла в тройку лидеров по посещаемости в Подмосковье на прошлой неделе, с 26 февраля по 3 марта. На ней покатались полторы тысячи человек.

Любимый детский аттракцион установили в Ногинске в 2021 году, дизайнерский проект которого создал художник Денис Симачев.

Реклама

«Это уникальные карусели с профессиональной стереоаудиосистемой и иллюминацией, выполненные по авторскому проекту известного дизайнера Дениса Симачева», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

На карусели можно кататься всей семьей — на ней могут одновременно находиться 44 человека.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Парки

Реклама

Реклама