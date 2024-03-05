Подмосковье 05 марта 2024, 23:45 Карусель в Ногинске вошла в топ-3 по посещаемости на прошлой неделе Министерство благоустройства Московской области

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Карусель в Центральном городском парке Ногинска вошла в тройку лидеров по посещаемости в Подмосковье на прошлой неделе, с 26 февраля по 3 марта. На ней покатались полторы тысячи человек.

Любимый детский аттракцион установили в Ногинске в 2021 году, дизайнерский проект которого создал художник Денис Симачев.

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«Это уникальные карусели с профессиональной стереоаудиосистемой и иллюминацией, выполненные по авторскому проекту известного дизайнера Дениса Симачева», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

На карусели можно кататься всей семьей — на ней могут одновременно находиться 44 человека.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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