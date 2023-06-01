Подмосковье 01 июня 2023, 10:47 Карты «Стрелка» с героями мультфильма выпустили в День защиты детей в Подмосковье Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

Ограниченную серию транспортных карт «Стрелка» для учащихся выпустили в компании «Мострансавто» ко Дню защиты детей. Пластик украсили герои популярной франшизы про собак-космонавтов «Белка и Стрелка».

В Минтрансе Подмосковья рассказали, что карты выпущены в четырех вариантах. На каждой — мультипликационные герои Белка и Стрелка в открытом космосе. Общий тираж — пять тысяч штук.

Реклама

«Мы давно сотрудничаем с коллегами из студии „КиноАтис“, за это время реализовано много интересных совместных проектов, в том числе по вопросам безопасности детей на дорогах. Уверены, что новый космический дизайн карт „Стрелка“ учащегося и учащегося сельской местности понравится нашим юным пассажирам», — рассказали в «Мострансавто».

Школьники и студенты Подмосковья смогут пользоваться такими картами на всех маршрутах компании, при этом накапливая скидки. После 36-й поездки экономия составит до 99% от тарифа.

«Новый яркий дизайн „Стрелки“ полностью отражает дух нашей франшизы и лишний раз напоминает юным пассажирам, что не надо бояться мечтать о великом», — отметила коммерческий директор анимационной студии «КиноАтис» Наталия Бабич.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» пройдут сотни мероприятий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».