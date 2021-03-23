facebook_pixel
    23 марта 2021, 10:00

    Картой «Тройка» оплатили 112 тысяч поездок в автобусах Подмосковья с февраля

    Анастасия Аброськина

    Поездки в автобусах Подмосковья оплатили по «Тройке» уже свыше 112 тысяч раз. Она начала работать в регионе 1 февраля.

    Картой «Тройка» оплатили 112 тысяч поездок в автобусах Подмосковья с февраля | Изображение 1

    Об этом РИАМО сообщила пресс-служба Минтранса региона. В ведомстве уточнили, что возможность расплатиться «Тройкой» доступна уже в 1,5 тысячи автобусов Подмосковья.

    На городских маршрутах Московской области с февраля „Тройкой“ поездки оплатили более 112 тысяч раз

    Минтранс Подмосковья.

    Сейчас стоимость городского тарифа по «Тройке» — 37 рублей. Это аналогично оплате проезда по банковской карте.

    С маршрутами в Московской области, где уже запустили проезд по «Тройке», можно ознакомиться на сайте.