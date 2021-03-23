23 марта 2021, 10:00
Картой «Тройка» оплатили 112 тысяч поездок в автобусах Подмосковья с февраля
Поездки в автобусах Подмосковья оплатили по «Тройке» уже свыше 112 тысяч раз. Она начала работать в регионе 1 февраля.
Об этом РИАМО сообщила пресс-служба Минтранса региона. В ведомстве уточнили, что возможность расплатиться «Тройкой» доступна уже в 1,5 тысячи автобусов Подмосковья.
На городских маршрутах Московской области с февраля „Тройкой“ поездки оплатили более 112 тысяч раз
Минтранс Подмосковья.
Сейчас стоимость городского тарифа по «Тройке» — 37 рублей. Это аналогично оплате проезда по банковской карте.
С маршрутами в Московской области, где уже запустили проезд по «Тройке», можно ознакомиться на сайте.