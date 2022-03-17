Пристройку к поликлинике №1 в Реутове возведут к концу года

Каркас пристройки к поликлинике № 1 в Реутове соберут уже к началу апреля. Полностью новый корпус будет готов в этом году, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

На строительной площадке работают 45 человек. По словам Каторова, возведение пристройки — на особом контроле.

В начале апреля каркас здания должен быть полностью готов, а до конца 2022 года работы будут завершены Станислав Каторов.

Здание будет состоять из четырех этажей. Внутри разместят терапевтическое и стоматологическое отделения, кабинеты ревматолога, травматолога, перевязочную и не только.

Кроме того, в пристройке появятся отделение неотложной помощи и физиотерапевтический кабинет. Корпус сможет принять 250 пациентов в смену.

Новое помещение соединят с уже существующим зданием поликлиники межэтажным переходом.

Ранее стало известно, что информационный канал о жизни Реутова появился на платформе «Яндекс.Дзен».