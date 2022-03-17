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    17 марта 2022, 18:13

    Пристройку к поликлинике №1 в Реутове возведут к концу года

    Анастасия Аброськина

    Каркас пристройки к поликлинике № 1 в Реутове соберут уже к началу апреля. Полностью новый корпус будет готов в этом году, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

    Пристройку к поликлинике №1 в Реутове возведут к концу года | Изображение 1

    На строительной площадке работают 45 человек. По словам Каторова, возведение пристройки — на особом контроле.

    В начале апреля каркас здания должен быть полностью готов, а до конца 2022 года работы будут завершены

    Станислав Каторов.

    Здание будет состоять из четырех этажей. Внутри разместят терапевтическое и стоматологическое отделения, кабинеты ревматолога, травматолога, перевязочную и не только.

    Пристройку к поликлинике №1 в Реутове возведут к концу года | Изображение 2

    Кроме того, в пристройке появятся отделение неотложной помощи и физиотерапевтический кабинет. Корпус сможет принять 250 пациентов в смену.

    Новое помещение соединят с уже существующим зданием поликлиники межэтажным переходом.

    Ранее стало известно, что информационный канал о жизни Реутова появился на платформе «Яндекс.Дзен».