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    16 марта 2022, 11:58

    Информационный канал о жизни Реутова появился на платформе «Яндекс. Дзен»

    Анастасия Аброськина

    Администрация Реутова создала свой информационный канал на платформе «Яндекс. Дзен». Там читателей ждут статьи и интервью о жизни города, видео, материалы об интересных местах и не только.

    Информационный канал о жизни Реутова появился на платформе «Яндекс. Дзен» | Изображение 1

    Посетителям нового интернет-канала будут доступны сюжеты, созданные местным телевидением в разные годы. Кроме того, они смогут читать свежие статьи о жизни Реутова.

    Первые подписчики уже могут увидеть видеозарисовку с улиц города, снятую ровно четверть века назад. На канале доступна уникальная возможность всего за несколько минут узнать, как менялся Реутов на протяжении 25 лет.

    В администрации городского округа подчеркнули, что особое внимание планируют уделить совмещению развлекательной и официальной информации.

    Чтобы подписаться на обновления, нужно перейти по ссылке и нажать на соответствующую кнопку.

    Ранее стало известно, что Юбилейный проспект благоустроят в Реутове в 2022 году.