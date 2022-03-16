Информационный канал о жизни Реутова появился на платформе «Яндекс. Дзен»

Администрация Реутова создала свой информационный канал на платформе «Яндекс. Дзен». Там читателей ждут статьи и интервью о жизни города, видео, материалы об интересных местах и не только.

Посетителям нового интернет-канала будут доступны сюжеты, созданные местным телевидением в разные годы. Кроме того, они смогут читать свежие статьи о жизни Реутова.

Первые подписчики уже могут увидеть видеозарисовку с улиц города, снятую ровно четверть века назад. На канале доступна уникальная возможность всего за несколько минут узнать, как менялся Реутов на протяжении 25 лет.

В администрации городского округа подчеркнули, что особое внимание планируют уделить совмещению развлекательной и официальной информации.

Чтобы подписаться на обновления, нужно перейти по ссылке и нажать на соответствующую кнопку.

Ранее стало известно, что Юбилейный проспект благоустроят в Реутове в 2022 году.