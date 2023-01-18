18 января 2023, 21:19
Кардиологический корпус больницы в Наро-Фоминске капитально отремонтируют в 2023 году
Капитальный ремонт кардиологического корпуса больницы в Наро-Фоминске проведут в 2023 году. Объявлен конкурс, в ходе которого выберут подрядчика, рассказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.
Капитальный ремонт будет финансироваться за счет средств бюджета Московской области, его проведут в рамках госпрограммы Московской области «Здравоохранение Подмосковья».
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Информация о проведении открытого конкурса в электронной форме размещена в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.
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Кардиологический корпус больницы в Наро-Фоминске — это трехэтажное кирпичное здание общей площадью более 1800 м². Завершить работы планируется в 2023 году, добавила министр.
Ранее сообщалось, что губернатор Воробьев проконтролировал благоустройство парка «Беличий» в Краснознаменске.
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