Подмосковье 20 марта 2024, 10:33 Каратисты из Воскресенска победили на всероссийских соревнованиях «Кубок памяти» Медиасток.рф

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Каратисты из Воскресенска в составе сборной Подмосковья выступили на всероссийских соревнованиях «Кубок памяти» в Пензе. Воспитанники спортшколы по единоборствам завоевали несколько золотых медалей и одну бронзу.

Турнир собрал более тысячи спортсменов из 29 регионов России в возрасте от восьми лет и старше. Конкуренция во всех категориях была очень высокой, заставляя каратистов в каждом поединке выкладываться на 100%.

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В командном кумите золотые медали и кубок завоевали Ева Хлопотова и Ульяна Дулина из Воскресенска. Девочки дважды обыграли соперниц из Саратовской области, а в финале — команду из Башкортостана. В личных зачетах лучшей стала другая жительница округа — Варвара Сычикова, а бронза досталась Дмитрию Жукову.

Ранее эти же ребята выиграли медали на всероссийских соревнованиях по карате «Тверской вызов». Тогда воскресенская команда завоевала шесть наград разного достоинства.

Напомним, в начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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