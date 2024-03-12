Подмосковье 12 марта 2024, 11:20 Спортсмены из Воскресенска выиграли 6 медалей на всероссийских соревнованиях по карате Медиасток.рф

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Воскресенские спортсмены успешно выступили турнире «Тверской вызов». Участие в соревнованиях, которые проходили в Твери, приняли более 900 спортсменов из 24 регионов страны.

Воспитанники Спортивной школы по единоборствам из Воскресенска выступили в составе сборной Московской области и завоевали шесть медалей. Лучшими стали Вячеслав Позднышев и Ева Хлопотова. Второе место досталось Григорию Баклушину, Дмитрию Жукову и Ульяне Дулиной. Бронзовую медаль получила Варвара Сычикова.

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Подготовкой спортсменов занимались тренеры спортшколы Ольга Алешина, Анатолий Гизятов, Ирина Иванова и Роман Хлопотов.

Напомним, в начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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