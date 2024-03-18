Подмосковье 18 марта 2024, 11:40 Каратист Степан Недуха из Лобни стал лучшим на международном турнире в Португалии Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Международный турнир по карате Open de cadetes прошел в португальском городе Алмада. Победителем турнира стал воспитанник спортшколы «Академия спорта» в Лобне Степан Недуха.

На турнире выступили более 300 спортсменов из разных стран мира. Каратист Степан Недуха из Лобни занял 1-е место в весовой категории 66 килограммов. Он одержал шесть побед в шести встречах.

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Напомним, к 2025 году в Лобне построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Там обустроят бассейн с раздевалками и душевыми, тренажерные залы, кафе и медблок. Рядом появится парковка и зона отдыха.

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