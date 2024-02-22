22 февраля 2024, 13:43
Физкультурный комплекс с бассейном построят в Лобне в 2025 году
Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном построят в Лобне. Его планируют открыть в 2025 году.
Как рассказали в Минстрое Подмосковья, комплекс построят по госпрограмме за счет бюджетных средств. В здании обустроят бассейн с раздевалками и душевыми, а также тренажерные залы, кафе и медблок. На территории размесят парковку и зоны отдыха.
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Лобня
Строительство
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