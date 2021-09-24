Капремонт завершили в звенигородском стационаре. Там появилось новое медоборудование

В стационаре звенигородского подразделения Одинцовской больницы завершился капремонт. Как рассказала министр здравоохранения Подмосковья, он включал наружные и внутренние отделочные работы, замену кровли, коммуникаций, систем горячего и холодного водоснабжения, а также отопления. В здании создали доступную среду для маломобильных пациентов и завезли новое оборудование.

«На время ремонта подразделение продолжало принимать пациентов, так как работы велись поэтапно. Оно оснащено необходимым оборудованием для проведения качественной диагностики и оперативного лечения, в том числе передвижным рентгенохирургическим аппаратом С-дуга, эндоскопическим комплексом для лапароскопии в гинекологии и другой медтехникой», — сообщила Светлана Стригункова.

В звенигородском подразделении Одинцовской больницы работают терапевтическое, неврологическое, хирургическое, травматологическое, гинекологическое и другие отделения. Там развернуто 162 койки.

Ранее сообщалось, что в Клину отремонтировали подстанцию скорой помощи.